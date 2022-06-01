Блинкен и Столтенберг объявляют новый пакет помощи для Украины: видео

В частности, речь может идти о поставках современных реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявляют о новом пакете финансовой и военной помощи для Украины.

В частности, речь может идти о поставках современных реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS.

Об этом говорится в их обращении в среду, 1 июня.

Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.

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