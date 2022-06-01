Інформація про постачання зброї Україні має бути закритою - Подоляк

Інформація про постачання зброї Україні має бути макисмально закритою, кажуть в ОПУ.

Повідомляти про надходження до України озброєння від її партнерів можна вже після результатів її застосування на фронті.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Я взагалі вважаю, що все, що стосується поставок для нас зброї, має бути максимально закритим в інформаційному сенсі. Буде зброя – вона буде на фронті, буде використовуватися, після цього будуть репортажі, як ми це робили. Все інше, до моменту, як вона прийде на фронт, - це все просто інформаційні активності. Не завжди спекуляції, не завжди це погано, просто люди хочуть мати надію", - сказав він.

За його словами, Україна отримує необхідну зброю, хоча й не такими темпами, якими б хотілося.

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