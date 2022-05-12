Росіян та білорусів допустили до Roland Garros, однак поставили ультиматум

Росіян та білорусів допустили до Roland Garros, однак поставили ультиматум

Російським та білоруським гравцям дозволять грати на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, але пригрозили покаранням за відкриту підтримку війни.

Якщо хтось з них зробить пропутінські заяви в ЗМІ, проти обов’язково будуть застосовані санкції.

Про це повідомила директорка турніру Амелі Моресмо.

"Це дуже непросто, мабуть, тут немає справедливого рішення. Ми дотримуємося позиції європейських урядів, яку вони висловили в березні – відсторонення національних збірних Росії та Білорусі.

Але мова не йде про спортсменів, якщо вони грають чітко під нейтральним прапором. Ми будемо дуже прискіпливими до цього.

Якщо хтось із них зробить пропутінські заяви в ЗМІ, обов’язково будуть санкції", – цитує Моресмо TM.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація тенісу (ITF) виключила зі свого складу федерації Росії та Білорусі через війну, яку РФ розв'язала проти України.

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