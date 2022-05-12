Зеленський відзначив нагородами медичних сестер за вірність обраній справі

В умовах війни українські медсестри та медбрати роблять неможливе. Розповідаємо історії декількох героїнь.

У Всесвітній день медичної сестри президент України Володимир Зеленський відзначив медичних сестер за вірність обраній справі, особистий внесок у надання медичної допомоги населенню під час збройної агресії рф проти України, трудові досягнення у професійній діяльності.

Про це повідомили у МОЗ.

"В умовах війни українські медсестри та медбрати роблять неможливе: на тендітних плечах несуть поранених під вибухами, покращують кваліфікацію настільки, що самотужки виїжджають на виклики, йдуть на роботу десятки кілометрів через російські блокпости, працюють у напіврозвалених ворогом лікарнях, самотужки сідають за кермо "швидкої" та організовують роботу колективу", - зазначили у відомстві.

Вони сьогодні на рівні з військовими тримають свій медичний фронт, а їх руками шліфується українська сила духу та стійкість України.

Головна медична сестра Іванківська центральна районна лікарня Марія Адаменко організовувала роботу в умовах жорсткої окупації у смт Іванків з 24 лютого до 1 березня за відсутності електроенергії та водопостачання.

Вона забезпечувала роботу колективу, медичних сестер/братів і медичних працівників. Завдяки її сміливості лікарня функціонувала, надавала допомогу цивільним та пораненим і видавала мешканцям медикаменти та гуманітарну допомогу.

Медичний заклад, де працювала молодша медична сестра Тростянецької мiської лiкарні Тетяна Тарасенко, перебував під постійними ворожими обстрілами. Але попри небезпеку, медсестра залишалася працювати тут до моменту, коли будівля лікарні була зруйнована російськими окупантами.

Разом із головною медичною сестрою вони організовували евакуацію поранених та хворих.

Ірина Вернигора, заступниця гендиректора з роботи з молодшими спеціалістами Чернігівської обласної лікарні, забезпечувала роботу колективу, медичних сестер та братів, медичних працівників в умовах жорсткого бомбардування та постійних обстрілів російськими військами. Комунікувала та налагодила зв’язок з лікарнями міста Чернігова, що продовжували працювати в складних умовах.

Таких історій — тисячі, врятованих життів — сотні тисяч. Дякуємо за вашу працю та за те, як наполегливо ви щодня піклуєтеся про здоров'я мільйонів українців.

Нагороджено:

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

Тарасенко Тетяну, молодшу медичну сестру з догляду за хворими терапевтичного відділення з неврологічними ліжками Тростянецької мiської лiкарні;

молодшу медичну сестру з догляду за хворими терапевтичного відділення з неврологічними ліжками Тростянецької мiської лiкарні; Целик Віру, старшу акушерку пологового відділення Пологового будину Чернігівської міської ради;

старшу акушерку пологового відділення Пологового будину Чернігівської міської ради; Чернець Аллу, головну медичну сестру Тростянецької мiської лiкарні.

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медаллю "За врятоване життя"

Баландіну Оксану, сестру медичну стаціонарну відділення для лікування та реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Луганської обласної дитячої клінічної лікарні;

сестру медичну стаціонарну відділення для лікування та реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки Луганської обласної дитячої клінічної лікарні; Клименко Світлану, сестру медичну хірургічну Іванківської центральної районної лікарні, Київська область;

сестру медичну хірургічну Іванківської центральної районної лікарні, Київська область; Уманець Оксану, сестру медичну – анестезистку анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні,

присвоєно почесне звання "Заслужений працівник охорони здоров’я України"

Абашник Наталії, медичному директору з медсестринства Харківської обласної клінічної лікарні;

медичному директору з медсестринства Харківської обласної клінічної лікарні; Адаменко Марії, головній медичній сестрі Іванківської центральної районної лікарні, Київська область;

головній медичній сестрі Іванківської центральної районної лікарні, Київська область; Вернигорі Ірині, заступниці гендиректора з роботи з молодшими спеціалістами Чернігівської обласної лікарні;

заступниці гендиректора з роботи з молодшими спеціалістами Чернігівської обласної лікарні; Гусак Людмилі, головній медичній сестрі Охтирської центральної районної лікарні, Сумська область.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 78-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.