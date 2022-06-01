Определились все полуфиналистки Roland Garros-2022

Состоялись четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.

В 1/2 финала турнира Большого шлема пробились: Ига Свентек (Польша), Мартина Тревизан (Италия), Кори Гауфф (США) и Дарья Касаткина.

Последняя, как и все россияне, выступает на этом турнире без флага из-за санкций, введенных на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В четвертьфинале первая ракетка мира Свентек обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:2. Итальянка Тревизан справилась с канадкой Лейлой Фернандес - 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

18-летняя Кори Гауфф победила свою соотечественницу Слоан Стивенс - 7:5, 6:2. А россиянка Касаткина одолела другую представительницу страны-агрессора Веронику Кудерметову - 6:4, 7:6 (7:5)

Полуфинальные пары Roland Garros-2022

Ига Свентек (Польша) - Дарья Касаткина

Мартина Тревизан (Италия) - Кори Гауфф (США)

Полуфиналы пройдут в четверг, 2 июня. Финальный матч запланирован на субботу, 4 июня.

Напомним, украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышла в парный полуфинал Roland Garros-2022. В пятницу, 3 июня, украинско-латвийская пара сразится за путевку в финал с французским тандемом Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

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