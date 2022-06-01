В Германии заявили, что доставка обещаннй "самой современной ПВО" займет месяцы

В Германии заявили, что доставка обещаннй "самой современной ПВО" займет месяцы

Федеральное правительство ослабило ожидания скорой доставки в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T, объявленной канцлером Олафом Шольцом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые ранее пообещал канцлер Шольц, займет несколько месяцев.

Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает Welt.

Такая задержка обусловлена тем, что системы ПВО будут поставляться компанией-производителем Diehl непосредственно в Украину, а не со складов Бундесвера.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Напомним, сегодня, 1 июня, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставит Украине "самую современную систему противовоздушной обороны, которую имеет Германия".

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