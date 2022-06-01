В Германии заявили, что доставка обещаннй "самой современной ПВО" займет месяцы

Федеральное правительство ослабило ожидания скорой доставки в Украину системы противовоздушной обороны IRIS-T, объявленной канцлером Олафом Шольцом.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T, которые ранее пообещал канцлер Шольц, займет несколько месяцев.
Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает Welt.
Такая задержка обусловлена тем, что системы ПВО будут поставляться компанией-производителем Diehl непосредственно в Украину, а не со складов Бундесвера.
Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.
Напомним, сегодня, 1 июня, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставит Украине "самую современную систему противовоздушной обороны, которую имеет Германия".
Читайте также:
- Россияне начинают обучение стратегическим ядерным силам: советник главы МВД объяснил, что это значит
- "Тогда прекратят и нос высовывать": активист рассказал, при каком условии Украина сможет победить "эту ср*ну армию"
- Массированный санкционный удар по России поможет спасти тысячи жизней и предотвратить затяжную войну – Ермак