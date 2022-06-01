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Германия передаст Украине свои современные ПВО

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Германия передаст Украине свои современные ПВО

Фото: Associated Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ предоставит Украине "самую современную систему противовоздушной обороны, которую имеет Германия".

Об этом Шольц сказал во время всеобщих дебатов в Бундестаге, пишет Der Tagesspiegel.

По его словам, Федеральное правительство недавно решило, что предоставит Украине самую современную систему противовоздушной обороны, которую имеет Германия.

"Таким образом, мы даем возможность Украине защитить целый город от налетов российской авиации", — добавил канцлер.

Кроме того, Шольц пообещал в ближайшие недели доставить в Украину двенадцать самых современных в мире самоходных гаубиц и современный радар слежения, который будет выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию. Канцлер также заявил, что в тесном сотрудничестве с США Германия будет предоставлять Украине реактивные системы залпового огня, но "только с дальностью, которая не достигает России".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Брюсселе заявил, что Греция предоставит Украине танки советского производства, а получит от Берлина немецкую технику. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление Шольца и сказал, что советских танков Греция никогда не имела.

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