В Северодонецке – непростая ситуация, но рано опускать руки – Минобороны

В городе продолжаются уличные бои.
Город большой, враг еще предстоит попытаться удержать его. Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, — пишет Укринформ.
"Северодонецк... Военная администрация сообщает, там в принципе такая ситуация и есть. Там продолжаются активные уличные бои. Надо понимать, Северодонецк город не маленький, там более 80 кварталов, их все надо еще удержать. Кроме того, враг не очень приспособлен к уличным боям, оккупанты не так знают местность, как наши. Поэтому все же там где можно, наши подразделения отбивают. В том числе сегодняшняя операция, нашим удалось захватить несколько пленных орков. Относительно Северодонецка ситуация непростая, но рано опускать руки", - сказал Мотузяник.
Спикер МОУ добавил, что город Лисичанска находится полностью под контролем украинской власти.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что кафиры захватили 80% Северодонецка, однако ВСУ осуществили пробные контратаки.
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