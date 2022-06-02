У Сєвєродонецьку - непроста ситуація, але рано опускати руки - Міноборони

У місті тривають вуличні бої.

Місто велике, ворог ще має спробувати утримати його.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, - пише Укрінформ.

"Сєвєродонецьк... Військова адміністрація повідомляє, там в принципі така ситуація і є. Там тривають активні вуличні бої. Треба розуміти, Сєвєродонецьк місто не маленьке, там понад 80 кварталів, їх всі треба ще утримати. Окрім того, ворог не дуже пристосований до вуличних боїв, окупанти не так знають місцевість, як наші. Тому все ж таки там де можна, наші підрозділи відбивають. В тому числі сьогоднішня операція, нашим вдалося захопити кілька полонених орків. Стосовно Сєвєродонецька - ситуація непроста, але рано опускати руки", - сказав Мотузяник.

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Речник МОУ додав, що місто Лисичанська знаходиться повністю під контролем української влади.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти захопили 80% Сєвєродонецька, проте ЗСУ здійснили пробні контратаки.

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