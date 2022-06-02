Генсекретарка ОБСЄ поділилася, що ухвалення рішень консенсусом не працює

Принцип ухвалення рішень консенсусом в ОБСЄ працює не так, як планувалося на початку створення організації.

Про це заявила генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Шмід, - пише Укрінформ.

"У нас є правило консенсусу, тому що ідея цієї організації від самого початку полягала в тому, щоб зібрати разом держави, які розходилися в поглядах одна з одною щодо багатьох питань, але все ж бачили змогу зміцнити стабільність і безпеку шляхом об’єднання. Прийняття рішень на основі консенсусу повинно було сприяти зміцненню довіри. Але сьогодні це працює не так, як має працювати", - зауважила Шмід.

За словами генсекретарки ОБСЄ, у питанні досягнення консенсусу в організації й раніше "ніколи не було легко, а в сьогоднішній час досягти його особливо складно". "Важлива робота може бути зупинена або взагалі зірвана однією державою-учасницею, коли за столом сидять 57 учасників. Сказати, що це розчаровує – це нічого не сказати", - зазначила вона.

"Щодо реформ, то є багато пропозицій, як покращити роботу ОБСЄ, і багато із них – питання, які мають вирішувати наші країни-учасниці. Особисто я роблю все, що в моїх силах, у межах мого мандата, щоб очолити ті зміни, які зроблять Секретаріат ОБСЄ більш ефективним та дієвим, більш прозорим та підзвітним, більш інклюзивним та відкритим до співпраці", - додала очільниця.

На її переконання, наразі "важко говорити про відкритий діалог", але "у майбутньому взаємодія в регіоні ОБСЄ буде необхідною". Водночас таке співробітництво в регіоні "може відбуватися лише за умови добросовісного підходу та на основі поваги до основних принципів і зобов’язань".

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"Це є ключовим для того, щоб почати відбудовувати довіру та співробітництво. І ОБСЄ покликана відігравати важливу роль у цьому процесі. Вона залишається єдиною платформою для безпекового діалогу в регіоні, який включає як росію, так і Україну. Ми маємо унікальний досвід і знання, які можуть сприяти мирному та стійкому руху вперед", - резюмувала вона.

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