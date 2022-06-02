Зеленський розповів, чого Україна має навчити Росію

Зеленський вважає, що українці навчать РФ принципу невідворотністі покарання за свої злочинні дії.

Україна зробить усе можливе, аби усі, хто вбивав, катував чи депортував наших громадян, відповіли за свої дії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч проти 2 червня.

Глава держави певен, що невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію.

"Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів", – наголосив він.

За словами президента, завдяки всім, хто обороняє нашу державу, в України є майбутнє.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих дітей в Україні внаслідок агресії РФ зросла до 243.

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