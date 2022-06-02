Зеленський назвав, скільки українців через війну виїхало за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців були вимушені покинути свої домівки, аби захистити своє життя.
Зокрема, новий прихисток через війну довелося шукати майже 12 мільйонам жителям України.
Про це у своєму відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
Окрім того, понад п'ять мільйонів українців поїхало за кордон. Здебільшого – це жінки та діти.
"Близько 12 мільйонів наших громадян були змушені покинути свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів поїхали за кордон. І абсолютна більшість із них – це жінки з дітьми. Зробимо все для того, щоб вони могли повернутися в Україну, додому", - наголосив президент.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав головну відмінність України від Росії. Принципи українців відрізняються від принципів росіян, і від початку повномасштабного вторгнення вони не змінилися.
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