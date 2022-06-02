Зеленский рассказал, чему Украина должна научить Россию

Зеленский считает, что украинцы научат РФ принципу неотвратимости наказания за свои преступные действия.

Украина сделает все возможное, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал наших граждан, ответили за свои действия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 2 июня.

Глава государства уверен, что неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию.

"Но, прежде всего, должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов", — подчеркнул он.

По словам президента, благодаря всем, кто защищает наше государство, у Украины есть будущее.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что количество погибших детей в Украине в результате агрессии РФ возросло до 243.

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