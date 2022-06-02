Судьба Северодонецка решается прямо сейчас и станет известной до утра – военный эксперт

В Северодонецке украинские защитники героически оказывают сопротивление оккупантам, продолжаются боевые действия.

В Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, украинские защитники делают все от них возможное, чтобы удержать свои позиции. Судьба города станет известна уже этой ночью.

Об этом заявил руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона.

"В Северодонецке продолжается сопротивление, продолжаются боевые действия. Мы видели, какие большие силы Россия стягивала к Северодонецку. Они подошли к Северодонецку, начались большие бои, зашли в сам город. Там продолжаются бои, но наши силы не сдаются", — отметил эксперт.

Мусиенко объяснил, что пока в городе продолжается борьба, нельзя делать стопроцентные выводы, что Северодонецк упадет или выстоит.

"Ситуация развивается в динамике. Мы все желаем нашим защитникам только успеха, и чтобы они сохранили жизнь. Но делать выводы можно будет только после того, когда закончатся бои в Северодонецке, или ситуация станет менее напряженной. А сейчас сказать и предвидеть ход событий очень тяжело. Это можно будет сделать уже через несколько часов. До утра мы будем понимать ситуацию в Северодонецке", – сказал Александр Мусиенко.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты захватили 80% Северодонецка, однако ВСУ осуществили пробные контратаки.

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