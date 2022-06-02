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Астрологический прогноз на 2 июня

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Астрологический прогноз на 2 июня

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день борьбы добра со злом, когда каждый должен выбрать, на чьей стороне – света или сумрака – он находится. Человек может понять, насколько честны его помыслы и порядочны намерения, что для многих – с большой долей вероятности – станет приятным или, наоборот, неприятным открытием. Необходимо обратить внимание на информацию, которая будет поступать в течение дня, она может оказаться крайне важной. 

Символ дня: древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: амазонит – приносит радость в дом и жизнь в целом. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся сегодня, быстро может перейти в хроническую стадию, поэтому с лечением нельзя медлить ни минуты. Необходимо также отказаться от любых хирургических операций – их результат непредсказуем. 

Сны дня: к снам нынешней ночи необходимо отнестись с максимальным вниманием – в них может содержаться важная информация, которая поможет вам сориентироваться в запутанной жизненной ситуации. 

Афоризм дня: "Делюсь секретом: надо соединить метод дедукции с методом анализа и сильно не напрягаться" (Карл Лагерфельд). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Гофус – помогает найти и привлечь любовь. 

Магия и мистика дня: можно – разумеется, при помощи специалиста – снимать порчу, сделанную на жилье, бизнес и удачу в делах. 

Табу дня: не стоит общаться с коллегами даже по телефону или в мессенджерах – слишком велика вероятность конфликтов. 

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