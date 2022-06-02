Астрологічний прогноз на 2 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день боротьби добра зі злом, коли кожен має обрати, на чиєму боці – світла чи сутінків – він перебуває. Людина може зрозуміти, наскільки чесні її помисли та порядні наміри, що для багатьох – з великою ймовірністю – стане приємним або, навпаки, неприємним відкриттям. Необхідно звернути увагу на інформацію, яка надходитиме протягом дня, вона може виявитися вкрай важливою.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливий камінь дня: амазоніт – приносить радість до домівки та життя загалом.

За яку частину тіла відповідає: горло.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася сьогодні, швидко може перейти у хронічну стадію, тому з лікуванням не можна зволікати жодної хвилини. Необхідно також відмовитися від будь-яких хірургічних операцій – їхній результат непередбачуваний.

Сни дня: до снів нинішньої ночі необхідно поставитися з максимальною увагою – вони можуть містити важливу інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися у заплутаній життєвій ситуації.

Афоризм дня: "Ділюся таємницею: треба поєднати метод дедукції з методом аналізу і сильно не напружуватися" (Карл Лагерфельд).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Гофус – допомагає знайти і притягнути любов.

Магія та містика дня: можна – звісно, за допомогою спеціаліста – знімати пороблення, зроблене на житло, бізнес і успіх у справах.

Табу дня: не варто спілкуватися з колегами навіть телефоном або через месенджери – надто велика ймовірність конфліктів.

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