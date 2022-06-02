Арестович прокомментировал, будет ли Украина бить новыми ракетными системами HIMARS по РФ

Долгожданные американские ракетные системы залпового огня в скором времени будут в распоряжении ВСУ. HIMARS позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 80 километров.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Украине достаточно работы для ракетных систем HIMARS, в частности - это Северодонецкое и Изюмское направления.

Такое мнение Арестович выразил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 2 июня.

"У нас хватает работы здесь (ред. — в Украине) для этих комплексов. Нам нужно тормозить российские попытки наступать. То же Северодонецкое направление, Изюмское. Там HIMARS и другому оружию будет много работы. Поэтому надо это очень четко понимать", — сказал Арестович.

Напомним, ранее новоназначенная пани посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что украинская сторона сама будет решать, на какое расстояние применять ракетные системы HIMARS.

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