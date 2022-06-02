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Арестович прокоментував, чи буде Україна бити новими ракетними системами HIMARS по РФ

Арестович прокоментував, чи буде Україна бити новими ракетними системами HIMARS по РФ

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Арестович прокоментував, чи буде Україна бити новими ракетними системами HIMARS по РФ

Фото: Вікіпедія

Довгоочікувані американські ракетні системи залпового вогню невдовзі будуть у розпорядженні ЗСУ. HIMARS дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні достатньо роботи для ракетних систем HIMARS, зокрема - це Сєвєродонецький та Ізюмський напрямки.

Таку думку Арестович висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 2 червня.

"У нас вистачає роботи тут (ред. - в Україні) для цих комплексів. Нам потрібно гальмувати російські спроби наступати. Той самий Сєвєродонецький напрямок, Ізюмський. Там HIMARS та іншій зброї буде багато роботи. Тому треба це дуже чітко розуміти", - сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше новопризначена пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань застосовувати ракетні системи HIMARS.

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