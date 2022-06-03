3 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

3 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

3 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

3 червня 2022 року – п'ятниця. 100-й день війни Росії проти України. 154-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

3 червня - Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day). Подія була запроваджена Генеральною асамблеєю ООН 2018 року. В сучасному вигляді велосипед з'явився не відразу. Існує думка, що першим двоколісний транспорт придумав Леонардо да Вінчі. Це підтверджують і його ескізи, на якх зображена конструкція, яка нагадує сучасний велосипед.

Також 3 червня - День велосипедиста. Подія популярна в Європі і пов'язана зі зростаючою популярністю велосипеда. Запровадили її 12 квітня 2018 року за пропозицією соціолога Лешека Сібільського.

А ще 3 червня - Європейський день зубних техніків. Це достатньо молода подія, яка з'явилася 2018 року. Ініціатором її затрведження стало Європейське об'єднання стоматологів-ортопедів (FEPPD), яке було засноване 1953 року.

3 червня - Всесвітній день людей з дефомацією стопи (Всесвітній день клишоногості). Подія була створена для того, щоб поширити обізнаність людей щодо клишоногості та можливостей її лікування. Дату обрали на честь дня народження іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті. Саме він винайшов метод корекції деформації стопи - гіпсування.

3 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

3 червня - день пам'яті рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени / Фото: commons.wikimedia.org

3 червня в церковному календарі – день пам'яті рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. Ці постаті прославляють за їхній вклад в поширення християнства країнами Європи. Імператор Костянтин був першим імператором-християнином. Коли загинув його батько - Констанцій Хлор - Костянтин почав правити Західною Римською імперією. 313 року він підписав Міланський едикт про терпимість до віри, який потім розповсюдили по всій імперії. Після довгого періоду гноблення християни накінець змогли сповідувати свою релігію.

Свою матір, царицю Олену, імператор Костянтин відправив до Єрусалиму. Там вона повинна була знайти Животворного Хреста - місце, де був розіп'ятий Ісус Христос. 326 року вона знайшла реліквію, після чого її іменували рівноапостольною.

Пам’ятні дати 3 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 3 червня:

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1527 рік — о 7 годині вечора починається Велика пожежа Львова, під час якої знищилася вся готична забудова міста;

1638 рік — починається Жовнинська битва, яка стала вирішальною для повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;

1768 рік — Умань взяли гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти;

2006 рік — Чорногорія проголошує незалежність;

2017 рік — починає діяти соціальна мережа Ukrainians.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 3 червня

Які сьогодні іменини: Костянтин, Олена.

3 червня народилися:

1545 рік — український письменник-полеміст Іван Вишенський;

1814 рік — український музикант, бандурист, кобзар Хведір Холодний;

1863 рік — український громадсько-політичний діяч, правник, президент ЗУНР Євген Петрушевич;

1927 рік — український композитор Валерій Польовий;

1927 рік — український художник-графік Геннадій Польовий;

1928 рік — український актор театру і кіно Костянтин Степанков;

1930 рік — український живописець південно-руської художньої школи Володимир Литвиненко;

1974 рік — український футболіст Сергій Ребров.

Погода на 3 червня

3 червня в Києві хмарно лише вранці, без опадів. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмуро, вдень очікується дощ з грозою, який ввечері перейде в дрібний дощ. В Одесі зранку ясно, потім небо вкриють хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві +23 вдень та +17 вночі. У Львові +24 вдень та +10 вночі. У Харкові +25 вдень та +18 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.