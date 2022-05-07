В воскресенье, 8 мая, в Украине и мире – День памяти и примирения. Важна дата, которая была создана для чествования всех погибших во время Второй мировой войны 1939-1945 годов. Читайте в материале ТСН.ua об истории события.

Уже восьмой год подряд Украина чтит память тех, кто умер во Вторую мировую войну, вместе с США и Европой – 8 мая. Это важный для каждого человека день, отличающийся сильным символизмом. Память – означает, что мы помним тех, кто положил свою жизнь в период с 1939 до 1945 года. Примирение – символ того, что все страны должны объединиться вместе. К сожалению, 24 февраля 2022 на территорию Украины снова пришла война. Мы все верим, что скоро отпразднуем победу над оккупантами. А в воскресенье, 8 мая, вместе со всем мирным миром помолимся за воинов, которые защищали и защищают Украину от врагов.

День памяти и примирения: история даты

День памяти и примирения / Pexels

7 мая 1945 г. в городе Ремси (Франция) подписали Акт о полной капитуляции войск нацистской Германии. На следующий день, то есть 8 мая, его ратифицировали уже в Берлине. Именно поэтому в большинстве стран Европы и в США ежегодно на 8 мая проводятся особые мероприятия, направленные на честь памяти всех, кто умер во время Второй мировой войны.

9 мая 1945 г. по требованию Кремля в пригороде немецкой столицы Карлсхорсти подписали еще один документ — "Акт о безоговорочной капитуляции Германии". Случилось это в 00:43 часов ночи по московскому времени, но по среднеевропейскому все еще было 8 мая, а именно 22:43 часов вечера.

В 2004 г. на 59-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения. Была создана резолюция, в которой предлагали всем странам-членам ООН, частным лицам и неправительственным организациям в эти дни проводить мероприятия, направленные на память погибших 1939-1945 годов.

День памяти и примирения в Украине

День памяти и примирения в Украине / УНИАН

Впервые на Украине День памяти и примирения прошел 8 мая 2015 года. Чествование погибших во время Второй мировой войны состоялось по приказу президента Украины от 24 марта 2015 года и Закона Украины "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Главная цель этого дня – достойно почтить память украинских воинов, которые внесли свой героический вклад в победу Антигитлеровской коалиции и выразить уважение всем, кто боролся против нацизма.

По разным данным в Украине во время Второй мировой войны погибли более 10 миллионов человек. Украинцы воевали на стороне Объединенных Наций в армиях разных стран (Великобритании, Польши, Канады, США, Франции). Также в самой Украине существовало свое национально-освободительное движение (УПА).

Официальный лозунг 8 мая – " 1939-1945. Помним. Побеждаем ". А символом Дня памяти и примирения с 2014 года является цветок мак. Ее выбрали не случайно, ведь ее графическое изображение – это своеобразная аллюзия. С одной стороны мак – нежный полевой цветок. С другой стороны – она похожа на кровавый след, который оставляют шары на теле человека.