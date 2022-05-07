У неділю, 8 травня, в Україні та світі - День пам'яті та примирення. Важлива дата, яка була створена для вшанування всіх тих, хто загинув під час Другої світової війни 1939-1945 років. Читайте в матеріалі ТСН.ua про історію події.

Вже восьмий рік поспіль Україна вшановує пам'ять тих, хто помер в Другу світову війну, разом з США та Європою - 8 травня. Це важливий для кожної людини день, який відрізняється сильним символізмом. Пам'ять - означає, що ми пам'ятаємо тих, хто поклав своє життя в період від 1939 до 1945 року. Примирення - символ того, що всі країни повинні об'єднатися разом. На жаль, 24 лютого 2022 року на територію України знову прийшла війна. Ми всі віримо, що скоро будемо святкувати перемогу над окупантами. А у неділю, 8 травня, разом з усім мирним світом, помолимося за воїнів, які захищали та захищають Україну від ворогів.

День пам'яті та примирення: історія дати

День пам'яті та примирення / Pexels

7 травня 1945 року в місті Ремсі (Франція) підписали Акт про повну капітуляцію військ нациської Німеччини. Наступного дня, тобто 8 травня, його ратифікували вже у Берліні. Саме тому в більшості країнах Європи та у США щорічно на 8 травня проводять особливі заходи, спрямовані на вшанування пам'яті всіх, хто помер під час Другої світової війни.

9 травня 1945 року на вимогу Кремля в передмісті німецької столиці Карлсхорсті підписали ще один документ - "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини". Сталося це о 00:43 годині ночі за московським часом, але за середньоєвропейським все ще було 8 травня, а саме 22:43 години вечора.

2004 року на 59-й сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня були проголошені Днями пам'яті та примирення. Була створена резолюція, в якій пропонували всім країнам-членам ООН, приватним особами та неурядовим організаціям в ці дні проводити заходи, спрямовані на вшанування пам'яті загиблих 1939-1945 років.

День пам'яті та примирення в Україні

День пам'яті та примирення в Україні / УНІАН

Вперше в Україні День пам'яті та примирення пройшов 8 травня 2015 року. Вшанування загиблих в часи Другої світової війни відбулося за наказом президента України від 24 березня 2015 року та Закону України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Головна мета цього дня - гідно вшанувати пам'ять українських воїнів, які внесли свій героїчний внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції та висловити повагу всім тим, хто боровся проти нацизму.

За різними даними в Україні під час Другої світової війни загинуло понад 10 мільйонів людей. Українці воювали на боці Об'єднаних Націй в арміях різних країн (Великої Британії, Польщі, Канади, США, Франції тощо). Також в самій Україні існував свій національно-визвольний рух (УПА).

Офіційне гасло 8 травня - "1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо". А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка мак. Її вибрали не випадково, адже її графічне зображення - це своєрідна алюзія. З одного боку мак - ніжна польова квітка. З іншого боку - вона схожа на кривавий слід, який залишають кулі на тілі людини.