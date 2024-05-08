Дівам час перепочити, а Терезам слід добряче працювати: гороскоп за картами Таро на 8 травня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 травня 2024 року розповідає, що Близнятам варто бути обережними, а Ракам потрібно не влаштовувати зайвої боротьби.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 травня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не створюйте собі самі проблем. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі краще перечекати складні часи.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Король кубків"

Відкрийте ваше серце. У любові прислухайтеся до поради мудрого чоловіка. А на роботі — до голосу серця.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка мечів"

Будьте обережні. У стосунках не піддавайтеся на ревнощі. А на роботі не беріть близько до серця критику.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не влаштовуйте марної боротьби. У стосунках не варто сваритися, а на роботі не влаштовуйте конфліктів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Верховна жриця"

Прислухайтеся до голосу серця. В коханні довіряйте інтуїції. У робочих справах не уникайте порад внутрішнього голосу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Самітник"

Час перепочити. У стосунках зробіть паузу, а на роботі краще взяти відгул.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Добряче працюйте, щоб отримати плоди. У стосунках над покращенням фінансового потенціалу дійте разом. На роботі запропонуйте цікаві ідеї.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король мечів"

Сконцентруйтеся. У стосунках будьте холодними, мов лід. На роботі продемонструйте характер.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Ситуація покращується. У коханні йдіть назустріч одне одному. Дійте активно на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз мечів"

Проявіть інтелект. У стосунках пограйте в інтелектуальні ігри. А на роботі проявіть креативність.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

Варто відкрити своє серце. У стосунках довіряйте одне одному. На роботі прислухайтеся до поради мудрого чоловіка.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Правосуддя"

Знайдіть баланс. У стосунках шукайте золоту середину. А на роботі не варто конфліктувати.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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