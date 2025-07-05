Какая угроза на границе с Беларусью —в ГПСУ сказали

Военные учения в Беларуси / © Associated Press

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Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, какая угроза на границе с Беларусью.

Об этом Демченко сказал в эфире телеканала «Мы — Украина» 5 июля.

«Ситуация на границе с Беларусью кардинально иная, чем с Россией. Никаких нестандартных действий не фиксируем. Но это не значит, что опасности нет. Для нас это направление по-прежнему является угрожающим. И так будет, пока Беларусь не перестанет поддерживать Россию в развязанной войне против нашего государства», — объяснил спикер ГПСУ.

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Демченко отметил, что какой-либо группировки по состоянию на данный момент на территории Беларуси, которая была сформирована или формировалась и несла угрозу нашему государству, нет.

«В то же время, конечно, подразделения разведки следят за тем, не меняется ли ситуация. И, собственно, сейчас наше внимание приковано к анонсированным совместным учениям (российско-белорусские учения „Запад“ — ред.)», — резюмировал представитель Госпогранслужбы.

Учения «Запад-2025»: что о них известно

Российско-белорусские учения «Запад» проводятся каждые четыре года, начиная с 2009 года.

Последние маневры «Запад-2021» были самыми большими на западном направлении со времен распада СССР с привлечением более 200 тысяч солдат. Позже оказалось, что эти учения были частью подготовки к полномасштабному вторжению в Украину.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предположил, что масштабные учения «Запад-2025», которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

В Беларуси звучали заявления, что на этих совместных российско-белорусских учениях могут отрабатывать тактические ядерные удары и применение баллистической ракеты «Орешник».

Однако в мае этого года министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что масштаб совместных военных учений «Запад-2025» будет сокращен, чтобы продемонстрировать готовность к деэскалации, диалогу и миру.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко обеспокоен тем, что Украина может воспринимать присутствие контингента РФ на территории его страны как подготовку к наступательным действиям.

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