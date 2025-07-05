Військові навчання у Білорусі / © Associated Press

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, яка загроза на кордоні з Білоруссю.

Про це Демченко сказав в етері телеканалу «Ми — Україна» 5 липня.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально інша, ніж з Росією. Жодних нестандартних дій не фіксуємо. Але це не означає, що загрози немає. Для нас цей напрямок, як і раніше, є загрозливим. І так буде, допоки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв’язаній війні проти нашої держави», — пояснив речник ДПСУ.

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Демченко зазначив, що якогось угрупування станом на зараз на території Білорусі, яке було сформовано або яке формувалося і несло загрозу нашій державі, немає.

«Водночас, звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація. І, власне, зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань (російсько-білоруські навчання „Захід“ — ред.)», — резюмував речник Держприкордонслужби.

Навчання «Захід-2025»: що про них відомо

Російсько-білоруські навчання «Захід» проводяться кожні чотири роки, починаючи від 2009 року.

Останні маневри «Захід-2021» були найбільшими на західному напрямку з часів розпаду СРСР із залученням понад 200 тисяч солдатів. Пізніше виявилося, що ці навчання були частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський припустив, що масштабні навчання «Захід-2025», які відбудуться восени цього року в Білорусі за участі російських військ, можуть слугувати прикриттям для створення нового ударного угруповання.

У Білорусі лунали заяви, що на цих спільних російсько-білоруських навчаннях можуть відпрацьовувати тактичні ядерні удари та застосування балістичної ракети «Орешнік».

Однак у травні цього року міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що масштаб спільних військових навчань «Захід–2025» буде скорочено, щоб продемонструвати готовність до деескалації, діалогу та миру.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський вважає, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко занепокоєний тим, що Україна може сприймати присутність контингенту РФ на території його країни як підготовку до наступальних дій.

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