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Коваленко объяснил, что на самом деле происходит в Угледаре

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Коваленко объяснил, что на самом деле происходит в Угледаре

Угледар/Фото: Facebook-страница 72-й ОМБр

Вокруг темы идет немало обсуждений.

Бои за Угледар продолжаются. Город никто не покидал, как пишут некоторые СМИ. Армия РФ круглосуточно сбрасывает КАБы на удерживаемые ВСУ районы.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

По словам обозревателя, оккупанты стирают город в пыль ударами КАБ в режиме нонстоп. Они постоянно готовят по кварталам, содержащимся СОУ.

Применяются как 250, 500 килограммовых, так и подчас 1,5 тонны.

“В РОВ есть локальные продвижения в юго-восточном секторе, закрепление в районе "Водоканала" и поселков 3-й и 1-й шахт. Пытаются двигаться по улице 13 Десантников как вглубь спальников, так и прорваться в "Политех", — отметил Коваленко.

Напомним, враг пытается осуществить оцепление города Угледар. Россияне начали прорываться вблизи города.

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