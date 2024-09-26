Коваленко объяснил, что на самом деле происходит в Угледаре

Бои за Угледар продолжаются. Город никто не покидал, как пишут некоторые СМИ. Армия РФ круглосуточно сбрасывает КАБы на удерживаемые ВСУ районы.

Об этом написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

По словам обозревателя, оккупанты стирают город в пыль ударами КАБ в режиме нонстоп. Они постоянно готовят по кварталам, содержащимся СОУ.

Применяются как 250, 500 килограммовых, так и подчас 1,5 тонны.

“В РОВ есть локальные продвижения в юго-восточном секторе, закрепление в районе "Водоканала" и поселков 3-й и 1-й шахт. Пытаются двигаться по улице 13 Десантников как вглубь спальников, так и прорваться в "Политех", — отметил Коваленко.

Напомним, враг пытается осуществить оцепление города Угледар. Россияне начали прорываться вблизи города.

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