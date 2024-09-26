Маск обвинил Британию в лояльности к педофилам: что разозлило миллиардера

Американский миллиардер не был приглашен на саммит якобы из-за его провокационных публикаций на платформе X.

В четверг, 26 сентября, американский миллиардер Илон Маск подверг критике Британию после того, как стало известно, что его не пригласят на предстоящий инвестиционный саммит. Он заявил, что лондонское правительство освобождает осужденных педофилов и арестовывает людей за публикации в социальных сетях.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее британское издание BBC сообщило, что американского миллиардера не пригласили на саммит из-за его публикации на платформе X, которой он владеет, по поводу насильственных и расистских беспорядков против иммигрантов в Британии, случившихся в августе.

В частности, Илон Маск распространял теории заговора, что британское правительство якобы строит "лагеря на Фолклендских островах для задержанных во время беспорядков людей". Также он написал, что гражданская война в Британии была "неизбежна".

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Спикер британского премьер-министра Стармера тогда заявил, что таким комментариям "нет оправдания". В связи с беспорядками было совершено более 1000 арестов, а некоторых людей заключили в тюрьму за разжигание расовой розни в социальных сетях.

На информацию о том, что его не пригласят на инвестиционный саммит, в котором примут участие лидеры глобальных технологических и финансовых групп, в частности, BNY Mellon и Blackstone, американский миллиардер отреагировал новым выпадом в адрес британского правительства.

"Я не думаю, что кто-то должен ехать в Великобританию, когда они освобождают осужденных педофилов, чтобы заключить в тюрьму людей за публикации в социальных сетях", — написал Маск на X в ответ на публикацию BBC.

В Британии действительно более 1700 заключенных были освобождены в начале этого месяца во время попыток лейбористского правительства премьер-министра Кира Стармера решить проблему переполненности тюрем в Англии и Уэльсе. Однако в программу не попали отбывающие наказание за сексуальные преступления.

Напомним, ранее Секретная служба США начала проверку бизнесмена Илона Маска после его "шутливого" сообщения о возможных покушениях на президента Джо Байдена и вице-президента Камала Гаррис.

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