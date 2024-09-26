Коваленко пояснив, що насправді відбувається у Вугледарі

Довкола теми точиться чимало обговорень.
Бої за Вугледар тривають. Місто ніхто не залишав, як пишуть деякі ЗМІ. Армія РФ цілодобово скидає КАБи на райони, що утримуються ЗСУ.
Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
За словами оглядача, окупанти стирають місто в пил ударами КАБів у режимі нонстоп. Вони невпинно гатять по кварталах, які утримуються СОУ.
Застосовуються як 250-, 500-кілограмові, так і часом 1,5-тонні бомби.
“У РОВ є локальні просування в південно-східному секторі, закріплення в районі "Водоканалу" та селищ 3-ї та 1-ї шахт. Намагаються рухатися вулицею 13 Десантників як вглиб спальників, так і прорватися до "Політеху", – зазначив Коваленко.
Нагадаємо, ворог намагається оточити місто Вугледар. Росіяни почали прориватися поблизу міста.
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