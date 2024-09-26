Коваленко пояснив, що насправді відбувається у Вугледарі

Бої за Вугледар тривають. Місто ніхто не залишав, як пишуть деякі ЗМІ. Армія РФ цілодобово скидає КАБи на райони, що утримуються ЗСУ.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Коваленко пояснив, що відбувається у Вугледарі

За словами оглядача, окупанти стирають місто в пил ударами КАБів у режимі нонстоп. Вони невпинно гатять по кварталах, які утримуються СОУ.

Застосовуються як 250-, 500-кілограмові, так і часом 1,5-тонні бомби.

“У РОВ є локальні просування в південно-східному секторі, закріплення в районі "Водоканалу" та селищ 3-ї та 1-ї шахт. Намагаються рухатися вулицею 13 Десантників як вглиб спальників, так і прорватися до "Політеху", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, ворог намагається оточити місто Вугледар. Росіяни почали прориватися поблизу міста.

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