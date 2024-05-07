Курс валют на 8 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар потерял в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 6 копеек и составляет 39,29 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,29 (-6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,30 (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,81 (+/-0 коп.)
Ранее говорилось, что в течение этой недели (6-10) мая курс доллара в Украине будет колебаться в диапазоне 39,60–40,30 гривен за доллар.
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