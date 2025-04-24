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Помощь, которая спасает: Андрей Матюха и современная детская хирургия

В апреле детская больница «Охматдет» получила инновационное хирургическое оборудование — систему Thompson, которая повышает точность операций и снижает травматизм. Оборудование поступило в отделение неотложной хирургии благодаря совместным усилиям двух благотворительных структур, среди которых был и фонд Андрея Матюхи.

«Мы стремимся, чтобы украинские дети имели доступ к такому же уровню медицины, как в ведущих странах мира. И мы уже действуем в этом направлении», — отметил Матюха Андрей Валерьевич.

Эта система:

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обеспечивает широкий обзор операционного поля;

позволяет точно фиксировать инструменты;

минимизирует повреждение тканей;

сокращает время операции и наркоза;

облегчает работу медицинского персонала.

По оценкам врачей, новое оборудование позволит повысить качество более чем 300 операций в год.

Символы, которые объединяют: фонд Андрея Матюхи и культурная дипломатия

На фасаде Музея истории Киева появилась необычная инсталляция — 5000 оригами-птиц, созданных в рамках проекта ORIGAMI for UKRAINE. Этот культурно-благотворительный жест имеет глубокое значение — символизирует поддержку, надежду и солидарность во времена войны.

Организаторы собирают средства на новое медицинское оборудование для Киевского центра восстановительного лечения. Среди ключевых партнёров инициативы — Фонд Андрея Матюхи.

«Культура — это не менее важная поддержка, чем техника или финансы. Символы вдохновляют, и мы хотим быть частью таких проектов», — комментирует Матюха Андрей Валерьевич.

К проекту присоединились дети из Дворца молодёжи, что придало ему особую искренность и эмоциональность. Их участие превратило инсталляцию в нечто большее, чем просто арт-объект — это голос молодого поколения, верящего в будущее.

Инсталляция стала не только заметным элементом городского пространства, но и вызвала резонанс в культурной среде. Художники, педагоги, журналисты и даже дипломаты положительно отозвались об инициативе, подчёркивая её роль в усилении культурной дипломатии Украины.

А сама композиция стала ещё и жестом международного партнёрства: с 2023 года Киев и Брюссель — города-побратимы, а проект ORIGAMI for UKRAINE продолжает развивать этот диалог на новом уровне — через искусство, сотрудничество и веру в человечность.

Векторы будущего: стратегия действий

Фонд, основанный Андреем Валерьевичем, не ограничивается разовыми акциями. Уже сегодня он формирует фундамент для устойчивого развития по следующим направлениям:

модернизация медицинских учреждений;

поддержка проектов с культурным и социальным посланием;

взаимодействие с другими благотворительными инициативами;

программы долгосрочного воздействия для поддержки украинцев.

«Благотворительность не должна быть реакцией — она должна быть стратегией. Мы не просто закрываем потребности — мы помогаем строить будущее», — подчёркивает Матюха Андрей Валерьевич.

Фонд намерен масштабировать уже реализованные инициативы и развивать новые партнёрства в медицине и культуре. Сейчас — именно тот момент, когда системная помощь способна изменить страну.

Кто он — Андрей Матюха?

Андрей Матюха — украинский меценат, который через деятельность своего фонда поддерживает здравоохранение, культуру, спорт и образование. Он строит модель бизнеса, где благотворительность — не исключение, а постоянный элемент ответственности перед обществом. Его подход — это участие, а не просто финансирование. И это тот пример, который сегодня формирует новую реальность для украинских сообществ.

Вместо громких обещаний — конкретные действия, вместо одноразовых акций — системные изменения. Именно благодаря такому подходу Матюха Андрей Валерьевич стал той фигурой, которая объединяет вокруг себя специалистов, волонтёров и деятелей культуры ради долгосрочных результатов. Его инициативы доказывают, что благотворительность может быть эффективной, стратегической и вдохновляющей.