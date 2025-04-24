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- Украина
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Матюха Андрей Валерьевич: Благотворительность в действии Актуально
В украинском обществе растёт запрос на инициативы, которые действительно меняют реальность. Один из ярких примеров — Матюха Андрей Валерьевич, предприниматель и меценат, который через свой фонд поддерживает медицину, культуру и долгосрочные общественные проекты. Его подход — это не просто помощь, а стратегическое мышление и чёткое понимание того, как формируются позитивные изменения.
Помощь, которая спасает: Андрей Матюха и современная детская хирургия
В апреле детская больница «Охматдет» получила инновационное хирургическое оборудование — систему Thompson, которая повышает точность операций и снижает травматизм. Оборудование поступило в отделение неотложной хирургии благодаря совместным усилиям двух благотворительных структур, среди которых был и фонд Андрея Матюхи.
«Мы стремимся, чтобы украинские дети имели доступ к такому же уровню медицины, как в ведущих странах мира. И мы уже действуем в этом направлении», — отметил Матюха Андрей Валерьевич.
Эта система:
обеспечивает широкий обзор операционного поля;
позволяет точно фиксировать инструменты;
минимизирует повреждение тканей;
сокращает время операции и наркоза;
облегчает работу медицинского персонала.
По оценкам врачей, новое оборудование позволит повысить качество более чем 300 операций в год.
Символы, которые объединяют: фонд Андрея Матюхи и культурная дипломатия
На фасаде Музея истории Киева появилась необычная инсталляция — 5000 оригами-птиц, созданных в рамках проекта ORIGAMI for UKRAINE. Этот культурно-благотворительный жест имеет глубокое значение — символизирует поддержку, надежду и солидарность во времена войны.
Организаторы собирают средства на новое медицинское оборудование для Киевского центра восстановительного лечения. Среди ключевых партнёров инициативы — Фонд Андрея Матюхи.
«Культура — это не менее важная поддержка, чем техника или финансы. Символы вдохновляют, и мы хотим быть частью таких проектов», — комментирует Матюха Андрей Валерьевич.
К проекту присоединились дети из Дворца молодёжи, что придало ему особую искренность и эмоциональность. Их участие превратило инсталляцию в нечто большее, чем просто арт-объект — это голос молодого поколения, верящего в будущее.
Инсталляция стала не только заметным элементом городского пространства, но и вызвала резонанс в культурной среде. Художники, педагоги, журналисты и даже дипломаты положительно отозвались об инициативе, подчёркивая её роль в усилении культурной дипломатии Украины.
А сама композиция стала ещё и жестом международного партнёрства: с 2023 года Киев и Брюссель — города-побратимы, а проект ORIGAMI for UKRAINE продолжает развивать этот диалог на новом уровне — через искусство, сотрудничество и веру в человечность.
Векторы будущего: стратегия действий
Фонд, основанный Андреем Валерьевичем, не ограничивается разовыми акциями. Уже сегодня он формирует фундамент для устойчивого развития по следующим направлениям:
модернизация медицинских учреждений;
поддержка проектов с культурным и социальным посланием;
взаимодействие с другими благотворительными инициативами;
программы долгосрочного воздействия для поддержки украинцев.
«Благотворительность не должна быть реакцией — она должна быть стратегией. Мы не просто закрываем потребности — мы помогаем строить будущее», — подчёркивает Матюха Андрей Валерьевич.
Фонд намерен масштабировать уже реализованные инициативы и развивать новые партнёрства в медицине и культуре. Сейчас — именно тот момент, когда системная помощь способна изменить страну.
Кто он — Андрей Матюха?
Андрей Матюха — украинский меценат, который через деятельность своего фонда поддерживает здравоохранение, культуру, спорт и образование. Он строит модель бизнеса, где благотворительность — не исключение, а постоянный элемент ответственности перед обществом. Его подход — это участие, а не просто финансирование. И это тот пример, который сегодня формирует новую реальность для украинских сообществ.
Вместо громких обещаний — конкретные действия, вместо одноразовых акций — системные изменения. Именно благодаря такому подходу Матюха Андрей Валерьевич стал той фигурой, которая объединяет вокруг себя специалистов, волонтёров и деятелей культуры ради долгосрочных результатов. Его инициативы доказывают, что благотворительность может быть эффективной, стратегической и вдохновляющей.