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Допомога, що рятує: Андрій Матюха і сучасна хірургія для дітей

У квітні дитяча лікарня «Охматдит» отримала інноваційне хірургічне обладнання — систему Thompson, що підвищує точність операцій і знижує травматизм. Устаткування надійшло до відділення термінової хірургії завдяки спільним зусиллям двох благодійних структур, серед яких був фонд Андрія Матюхи.

"Ми прагнемо, щоб українські діти мали доступ до такого ж рівня медицини, як у провідних країнах світу. І ми вже діємо в цьому напрямі", — зазначив Матюха Андрій Валерійович.

Ця система:

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дає широкий огляд операційної зони;

дозволяє точно фіксувати інструменти;

мінімізує пошкодження тканин;

скорочує час операції та наркозу;

полегшує роботу медичного персоналу.

За оцінками лікарів, нове обладнання дасть змогу покращити якість понад 300 операцій щороку.

Символи, що об’єднують: фонд Андрія Матюхи та культурна дипломатія

На фасаді Музею історії Києва зʼявилася незвична інсталяція — 5000 орігамі-птахів, створених у межах проєкту ORIGAMI for UKRAINE. Цей культурно-благодійний жест має глибоке значення — символізує підтримку, надію та солідарність у часи війни.

Організатори збирають кошти на нове медичне обладнання для Київського центру відновного лікування. Серед ключових партнерів ініціативи — Фонд Андрія Матюхи.

"Культура — це не менш важлива підтримка, ніж техніка чи фінанси. Символи надихають, і ми хочемо бути частиною таких проєктів", — коментує Матюха Андрій Валерійович.

До проєкту долучилися діти з Палацу молоді, що надало йому особливої щирості та емоційності. Їх участь перетворила інсталяцію на щось значно більше, ніж просто артобʼєкт — це голос молодого покоління, яке вірить у майбутнє.

Інсталяція не лише стала помітним елементом міського простору, а й викликала резонанс у культурному середовищі. Художники, педагоги, журналісти й навіть дипломати позитивно відгукнулися про ініціативу, підкреслюючи її роль у посиленні культурної дипломатії України.

А сама композиція стала ще й жестом міжнародного партнерства: Київ і Брюссель із 2023 року — міста-побратими, а проєкт ORIGAMI for UKRAINE продовжує розвивати цей діалог на новому рівні — через мистецтво, співпрацю й віру в людяність.

Вектори майбутнього: стратегія дій

Фонд, заснований Андрієм Валерійовичем, не обмежується разовими акціями. Він уже сьогодні формує фундамент для сталого розвитку в таких напрямах:

модернізація медичних установ;

підтримка проєктів з культурним і соціальним меседжем;

взаємодія з іншими благодійними ініціативами;

програми довготривалого впливу для підтримки українців.

"Благодійність має бути не реакцією, а стратегією. Ми не просто закриваємо потреби — ми допомагаємо будувати майбутнє", — підкреслює Матюха Андрій Валерійович.

Фонд має намір масштабувати вже реалізовані ініціативи та розвивати нові партнерства в медицині й культурі. Зараз — саме той момент, коли системна допомога здатна змінювати країну.

Що відомо про Андрія Матюху?

Андрій Матюха — український меценат, який через діяльність свого фонду підтримує охорону здоров’я, культуру, спорт та освіту. Він будує модель бізнесу, де благодійність — не виняток, а постійний елемент відповідальності перед суспільством. Його підхід — це участь, а не просто фінансування. І це той приклад, який сьогодні формує нову реальність для українських громад.

Замість гучних обіцянок — конкретні дії, замість одноразових акцій — системні зміни. Саме завдяки такому підходу Матюха Андрій Валерійович став тією фігурою, яка обʼєднує навколо себе фахівців, волонтерів і культурних діячів заради довготривалих результатів. Його ініціативи показують, що благодійність може бути ефективною, стратегічною і надихаючою.