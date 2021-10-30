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На выборы нужно взять только паспорт

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На выборы нужно взять только паспорт

УНИАН

Глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко опровергла слова депутата Верховной Рады Михаила Радуцкого, что для голосования на выборах мэра 31 октября необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Глава Харьковского  городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала информацию о том, что для участия в выборах необходимо иметь с собой сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген "каким-то фейком". 

"На избирательный участок необходимо взять только паспорт. Никаких сертификатов или ПЦР-тестов не нужно. Еще раз подчеркиваю – только паспорт в виде книжечки или ID-карты, как это предусматривает действующее законодательство", - сообщила глава Территориальной избирательной комиссии.

Кроме того, Елена Матвиенко отметила, что все участки обеспечены масками, дезинфекторам и другими средствами индивидуальной защиты. Для желающих добровольно вакцинироваться на 40 избирательных участках в Харькове будут развернуты пункты вакцинации. 

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия также выступила с заявлением, что для голосования 31 октября ни сертификат, ни COVID-тест не нужны. В ЦИК отметили, что проверка на избирательных участках любых других документов, кроме паспорта, законодательством не предусмотрена. 

Вместе с тем, ЦИК рекомендует избирателям придерживаться противоэпидемических правил, соблюдать дистанцию, быть в маске, так, чтобы она закрывала нос и рот. При желании можно также прийти на избирательный участок со своей собственной ручкой.

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