На вибори треба взяти лише паспорт

Голова Харківської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко спростувала слова депутата Верховної Ради Михайла Радуцького, нібито для голосування на виборах мера 31 жовтня необхідно мати із собою сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест.

Голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Олена Матвієнко назвала інформацію про те, що для участі у виборах необхідно мати із собою сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест чи тест на антиген "якимось фейком".

"На виборчу дільницю необхідно взяти лише паспорт. Жодних сертифікатів чи ПЛР-тестів не потрібно. Ще раз наголошую – лише паспорт у вигляді книжечки чи ID-картки, як це передбачає чинне законодавство", – повідомила голова Територіальної виборчої комісії.

Крім того, Олена Матвієнко зазначила, що всі ділянки забезпечені масками, дезінфекторами та іншими засобами індивідуального захисту. Для охочих добровільно вакцинуватись на 40 виборчих дільницях у Харкові будуть розгорнуті пункти вакцинації.

У свою чергу, Центральна виборча комісія також заявила, що для голосування 31 жовтня ані сертифікат, ані COVID-тест не потрібні. У ЦВК зазначили, що перевірка на виборчих дільницях будь-яких інших документів, крім паспорта, законодавством не передбачена.

Разом з тим ЦВК рекомендує виборцям дотримуватися протиепідемічних правил, дотримуватися дистанції, бути в масці, так, щоб вона закривала ніс та рот. За бажання можна також прийти на виборчу дільницю зі своєю власною ручкою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання