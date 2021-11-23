Народные приметы, обряды и обычаи 24 ноября

Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.

24 ноября церковь и верующие чтят память великомученика Мины, мученика Виктора и мученицы Стефанид, мученика Викентия, преподобного Феодора Студита, исповедника, блаженного Максима, Христа ради юродивого, московского чудотворца, преподобного Марфана.

24 ноября: украинские народные приметы

Желтая ива продолжает еще расти, молоденькие ветки отгоняют – признак теплой и длинной осени. Если осень богата грибами зима будет теплая.

Наличие на небе облаков разной окраски — признак близкой непогоды.

Если воробьи оживились во время продолжительной непогоды, то можно ожидать хорошую погоду.

Красная вечерняя заря предвещает ветер, светло-желтая – дождь.

24 ноября: церковный праздник

Мина Котуанский — христианский святой, почитаемый в лике великомученика. Во время правления императоров соправителей Диоклетиана и Максимиана, после тяжких мучений был обезглавлен.

Согласно житию, египтянин. Родился в городе Никей (Никеос), вблизи древней египетской столицы Мемфиса. Мать назвала его Миной, потому что при его рождении слышала голос говорящий "Аминь!". Юноша стал римским воином и служил в городе Котуан (Фригия). Перед судом правителя Пирра твердо исповедовал свою веру и был обезглавлен. Тело праведного мученика привезли на родину в Египет. В местности Карм Абу Мена (к западу от Александрии) была построена гробница, а затем базилика и приют для многочисленных паломников, которые позже были разрушены арабами.

Почитается особенно коптами, а также греческими и балканскими православными. В Католической церкви считается покровителем купцов.

Самая древняя икона святого Мины датируется серединой VI века и находится в Лувре. На греческих и балканских иконах изображается почти всегда воином, очень часто на коне.

24 ноября: народные традиции

Ранее вечером в этот день девушки гадали на суженого. Для этого брали любую головку чеснока, очищали и перечисляли зубчики. Если количество было парным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – еще год в девках сидеть. К этому дню крестьяне пытались завершить все сельскохозяйственные работы. Верили, что если этого не сделать, следующий год будет тяжелым и неурожайным.

24 ноября: что нельзя делать

Наши предки считали, что 24 ноября не стоит играть свадьбу или свататься. В противном случае брачный союз будет неудачным и молодежи быстро разойдутся.

24 ноября: что следует делать

Также существовала примета, что в этот день необходимо выбросить из дома сверхущербленную посуду. Это обещало привлечь богатство и удачу в дом.

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