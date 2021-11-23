Миша Романова в боди в сеточку похвасталась длинными и стройными ножками

Миша Романова в боди в сеточку похвасталась длинными и стройными ножками

Звезда устроила эффектный фотосет.

В украинской певицы Миши Романовой, настоящее имя которой Наталья Могиленец, хорошие формы, и она не стесняется их показывать.

Артистка часто публикует на своей странице в Instagram разные откровенные фотографии. В частности, на этот раз она решила похвастаться стройными и длинными ножками.

Миша Романова в боди в сеточку / instagram.com/misharomanova

К слову, исполнительница опубликовала фото, на котором позировала перед камерой в черном боди в сеточку. Кстати, наряд удачно подчеркнул еще и пышный бюст артистки. Свой образ исполнительница дополнила серебристыми туфлями.

Звезда выбрала такую позу, которая хорошо продемонстрировала ее красивую и подтянутую фигуру. Кстати, соблазнительности образу звезды добавил эффектный макияж, а также дерзкое выражение лица.

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