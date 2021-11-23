Міша Романова у боді в сіточку похизувалася довгими та стрункими ніжками

Зірка влаштувала ефектний фотосет.
Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, має гарні форми та не соромиться їх показувати.
Так, артистка часто публікує на своїй сторінці в Instagram різні відверті світлини. Зокрема, цього разу вона вирішила похизуватися стрункими та довгими ніжками.
До слова, виконавиця опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у чорному боді в сіточку. До речі, вбрання вдало підкреслило ще й пишний бюст артистки. Свій образ виконавиця доповнила сріблястими туфлями.
Зірка обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її гарну та підтягнуту фігуру. До речі, спокусливості образу зірки додав ефектний макіяж, а також зухвалий вираз обличчя.
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