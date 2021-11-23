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Міша Романова у боді в сіточку похизувалася довгими та стрункими ніжками

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Міша Романова у боді в сіточку похизувалася довгими та стрункими ніжками

Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Зірка влаштувала ефектний фотосет.

Українська співачка Міша Романова, справжнє ім'я якої Наталія Могиленець, має гарні форми та не соромиться їх показувати.

Так, артистка часто публікує на своїй сторінці в Instagram різні відверті світлини. Зокрема, цього разу вона вирішила похизуватися стрункими та довгими ніжками.

Міша Романова у боді в сіточку / © instagram.com/misharomanova
Міша Романова у боді в сіточку / instagram.com/misharomanova

До слова, виконавиця опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у чорному боді в сіточку. До речі, вбрання вдало підкреслило ще й пишний бюст артистки. Свій образ виконавиця доповнила сріблястими туфлями.

Зірка обрала таку позу, яка гарно продемонструвала її гарну та підтягнуту фігуру. До речі, спокусливості образу зірки додав ефектний макіяж, а також зухвалий вираз обличчя.

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