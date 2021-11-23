Офіційно: Байден планує балотуватися на другий термін у 2024 році

Офіційно: Байден планує балотуватися на другий термін у 2024 році

На момент голосування Байдену буде 81 рік.

Білий дім у понеділок, 22 листопада, заявив, що президент США Джо Байден планує балотуватися на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що коли речницю адміністрації США Джен Псакі запитали, чи може вона підтвердити, що американський лідер планує знову взяти участь у президентських перегонах у 2024 році, посадовиця відповіла: "Так, це його намір".

На момент голосування Байдену буде 81 рік.

Раніше The Washington Post із посиланням на власні джерела інформувало, що Байден зі своїм оточенням у спробі розвіяти побоювання щодо майбутніх політичних перспектив дедалі частіше запевняє прихильників у намірі балотуватися на другий термін.

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Вказувалося, що однією з причин відповідних заяв є зниження національного рейтингу схвалення Байдена до 40% на тлі стурбованості щодо інфляції та нестабільності зусиль громадської охорони здоров'я щодо подолання пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, Джо Байден 19 листопада в межах щорічного обстеження пройшов процедуру колоноскопії. Особистий лікар американського лідера Кевін О'Коннор заявив, що політик "залишається здоровим, енергійним 78-річним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента".

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