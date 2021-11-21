Байден планує балотуватися у президенти США у 2024 році - ЗМІ

Байден планує балотуватися у президенти США у 2024 році - ЗМІ

Заява відбувається на тлі зниження рейтингу Байдена до 40%.

Президент США Джо Байден та його найближче оточення дедалі частіше запевняють прихильників у намірі американського лідера балотуватися на другий термін у 2024 році.

Про це повідомляє газета The Washington Post, журналісти якої поспілкувалися із 28 демократичними стратегами та офіційними особами.

Зазначається, що однією з причин відповідних заяв є зниження національного рейтингу схвалення Байдена до 40% на тлі стурбованості щодо інфляції та нестабільності зусиль громадської охорони здоров'я щодо подолання пандемії COVID-19.

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Окрім того, ці зусилля частково спрямовані на те, щоб запевнити демократів в участі політика в наступних виборах попри вік: на момент голосування Байдену буде 81 рік.

"Єдине, що я чув від нього - це те, що він планує знову балотуватися, - розповів виданню друг Байдена і колишній сенатор Кріс Додд. - І я радий, що це так".

Американський лідер досі відкидав підхід свого попередника Дональда Трампа до оголошення кампанії переобрання у перші місяці перебування у владі. Очікується, що Байден дочекається закінчення проміжних термінів, щоб зробити офіційну заяву.

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Як повідомлялося, Джо Байден у п'ятницю, 19 листопада, в межах щорічного обстеження пройшов процедуру колоноскопії. Упродовж 85 хвилин, поки Байден перебував під наркозом, контроль над військовими і ядерною валізкою перейняла віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Особистий лікар американського лідера Кевін О'Коннор заявив, що Байден "залишається здоровим, енергійним 78-річним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента".

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