У Франції 70-річний мисливець застрелив буру ведмедицю, яка на нього напала

У Франції 70-річний мисливець застрелив буру ведмедицю, яка на нього напала

Ведмедиця кілька разів вкусила пенсіонера за ногу, перш ніж той вистрілив із рушниці.

У Франції в суботу, 20 листопада, 70-річний чоловік застрелив буру ведмедицю, яка напала на нього під час полювання на кабана.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що пенсіонер двічі вистрілив із рушницю у клишоногу, яка у цей час "тинялася зі своїми дитинчатами". Тварина загинула миттєво.

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Тим часом полювальника госпіталізували до лікарні Тулузи із серйозними травмами ноги. Чоловік, який входить до мисливської асоціації в комуні Сейш в Ар'єжі, отримав кілька укусів. За даними ЗМІ, він перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці розповіли, що відповіли на виклик служби екстреної допомоги приблизно о 15:30 за місцевим часом. Прибувши на місце події, вони виявили мертвого ведмедя всього за кілька метрів від пораненого мисливця.

Водночас колега постраждалого, який побажав залишитися анонімним, зауважив, що почув заклик про допомогу по радіо, яке група використовує під час полювання, і попрямував до місця нападу.

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"Одній людині вдалося зупинити кровотечу, доки не прибула допомога", - поділився він. Обставини інциденту нині розслідують поліціянти.

Франція розпочала реінтродукцію бурих ведмедів у Піренеях після того, як у 1990-х роках чисельність тварин різко впала. Цей крок викликав протести місцевих фермерів, які кажуть, що ведмеді становлять небезпеку для їхньої худоби.

Раніше російський боксер Ілля Медведєв у важкому стані потрапив до реанімації після того, як зарізав дикого ведмедя, який напав на нього.

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