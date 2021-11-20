У США ведмідь увірвався до супермаркету та на вході скористався антисептиком: кумедне відео

У США ведмідь увірвався до супермаркету та на вході скористався антисептиком: кумедне відео

Тварина пробралась у магазин після того, як її прогнали від сміттєвих баків.

У США в штаті Каліфорнія ведмідь зайшов до супермаркету, скориставшись при вході антисептиком.

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Про це пише nypost.com.

44-річна співробітниця супермаркету Рашель Дукусін спочатку криками намагались вигнати із магазину ведмедя. Проте тварина на це не реагувала. Ведмідь зупинився на вході супермаркету та зацікавився антисептиком. Він почав його нюхати та навіть скористався ним.

Відомо, що тварина пробралась у магазин після того, як її прогнали від сміттєвих баків. Там ведмідь встиг навіть поранити продавчиню, проте травми були не тяжкі.

Відомо, що жінка викликала службу порятунку і ведмедя забрали. Після цього відео стало "вірусним" у TikTok.

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