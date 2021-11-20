Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У США ведмідь увірвався до супермаркету та на вході скористався антисептиком: кумедне відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У США ведмідь увірвався до супермаркету та на вході скористався антисептиком: кумедне відео

nypost.com

Тварина пробралась у магазин після того, як її прогнали від сміттєвих баків.

У США в штаті Каліфорнія ведмідь зайшов до супермаркету, скориставшись при вході антисептиком. 

Про це пише nypost.com. 

44-річна співробітниця супермаркету Рашель Дукусін спочатку криками намагались вигнати із магазину ведмедя. Проте тварина на це не реагувала. Ведмідь зупинився на вході супермаркету та зацікавився антисептиком. Він почав його нюхати та навіть скористався ним. 

Відомо, що тварина пробралась у магазин після того, як її прогнали від сміттєвих баків. Там ведмідь встиг навіть поранити продавчиню, проте травми були не тяжкі. 

Відомо, що жінка викликала службу порятунку і ведмедя забрали. Після цього відео стало "вірусним" у TikTok

Читайте також: 

Новини світу: Мережею шириться відео, як ведмідь з американського зоопарку приймає водні процедури

Новини світу: Мережею шириться відео, як ведмідь з американського зоопарку приймає водні процедури
Наступна публікація