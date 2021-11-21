Зухвала дружина Влада Ями у леопардовому бікіні показала струнку фігуру

Зірка поділилась знімком з відпочинку.

Дружина українського хореографа, головного судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями – Лілія – нещодавно їздила у відпустку разом з сином та чоловіком.

Зокрема, там вони зробили чимало різноманітних знімків. Ліліана вже ними ділилась, втім, ще багато залишилося неопублікованих. До слова, зірка вирішила похизуватися своєю фігурою у леопардовому бікіні та парео. Лілія обрала зухвалу позу та скорчила відповідний вираз обличчя.

Лілія Яма у бікіні / .instagram.com/liliya_yama

Образ зірка доповнила солом’яним капелюхом, плетеною сумкою, сонцезахисними окулярами та гумовими капцями.

До речі, видно, що у знаменитості доволі струнка та апетитна фігура. Так, у засмаглої Лілії гарний прес та ніжки. Також, судячи з фото, зірка сумує за відпочинком, адже підписала знімок: "Хочу під пальму".

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