Дерзкая жена Влада Ямы в леопардовом бикини показала стройную фигуру

Звезда поделилась снимком с отдыха.

Жена украинского хореографа, главного судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы – Лилия – недавно ездили в отпуск вместе с сыном и мужем.

В частности, там они сделали немало разных снимков. Лилиана уже ими делилась, но еще много осталось неопубликованных. Поэтому звезда решила похвастаться своей фигурой в леопардовом бикини и парео. Лилия выбрала дерзкую позу и скорчила соответствующее выражение лица.

Лилия Яма в бикини / .instagram.com/liliya_yama

Образ звезда дополнила соломенной шляпой, плетеной сумкой, солнцезащитными очками и резиновыми тапочками.

Кстати, видно, что у знаменитости довольно стройная и аппетитная фигура. У загорелой Лилии хороший пресс и ножки. Также, судя по фото, звезда скучает по отдыху, ведь подписала снимок: "Хочу под пальму".

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