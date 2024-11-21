Обстрел Кривого Рога: возросло количество пострадавших

Противник в очередной раз ударил по гражданским.
В результате удара по Кривому Рогу возросло количество пострадавших. Ранения получили 15 человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Среди пострадавших два подростка.
"17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь была оказана на месте", — говорится в сообщении.
В общей сложности госпитализированы 9 человек.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российская армия атаковала Кривой Рог в Днепропетровской области. оккупанты попали в административное здание.
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