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Обстріл Кривого Рогу: зросла кількість постраждалих

Обстріл Кривого Рогу: зросла кількість постраждалих

Атака на Кривий Ріг

Противник учергове вдарив по цивільних.

Внаслідок удару по Кривому Рогу зросла кількість постраждалих. Поранень зазнало 15 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед потерпілих двоє підлітків.

"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – йдеться у повідомленні.

Загалом госпіталізовано 9 людей.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, російська армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Окупанти влучили в адміністративну будівлю. 

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