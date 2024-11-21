Обстріл Кривого Рогу: зросла кількість постраждалих

Внаслідок удару по Кривому Рогу зросла кількість постраждалих. Поранень зазнало 15 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед потерпілих двоє підлітків.

"17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці", – йдеться у повідомленні.

Загалом госпіталізовано 9 людей.

Нагадаємо, у четвер, 21 листопада, російська армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Окупанти влучили в адміністративну будівлю.

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