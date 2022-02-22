Под Днепром у реки нашли мертвого удава

Змею увидела местная жительница.
В Днепропетровской области недалеко от водоема местные жители обнаружили труп экзотической змеи.
Об этом сообщают "Лица".
В Павлограде Днепропетровской области в районе дач у реки Волчьей люди обнаружили мертвого удава. Змею увидела местная жительница.
Тело пресмыкающегося вызвало у женщины возмущение, поскольку она считает, что люди заводят таких экзотических животных, а затем не могут их содержать по разным причинам и часто бросают на произвол судьбы, подвергая опасности окружающих людей.
Напомним, что в Одессе пассажиры пятого трамвая заметили огромное пресмыкающееся, которое перевозил мужчина.
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