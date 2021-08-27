В Днепре девушка вывела в парк на прогулку удава (видео)

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку удава (видео)

Владелица рептилии говорит, что удаву нравится на улице.

В Днепре местные жители заметили на лавочке в сквере Усачева огромную змею. Позже выяснилось, что это удав и его вывела на прогулку владелица Алина.

Соответствующее видео появилось в Сети.

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По словам девушки, удава зовут Семик. Девушка рассказала, что рептилии два года, питается мышами и крысами. Продукты покупает замороженными.

Питомцу очень нравится на свежем воздухе, хотя он пока и чувствует себя на улице не очень уютно, уверена владелица.

В комментариях к публикации пользователи Сети оставили немало комментариев, некоторые возмущен, другие — шутят:

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Напомним, в Киеве искали двухметрового удава, которого потеряли владельцы во время прогулки в Голосеевском районе.

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