В Днепре девушка вывела в парк на прогулку удава (видео)

Владелица рептилии говорит, что удаву нравится на улице.
В Днепре местные жители заметили на лавочке в сквере Усачева огромную змею. Позже выяснилось, что это удав и его вывела на прогулку владелица Алина.
Соответствующее видео появилось в Сети.
По словам девушки, удава зовут Семик. Девушка рассказала, что рептилии два года, питается мышами и крысами. Продукты покупает замороженными.
Питомцу очень нравится на свежем воздухе, хотя он пока и чувствует себя на улице не очень уютно, уверена владелица.
В комментариях к публикации пользователи Сети оставили немало комментариев, некоторые возмущен, другие — шутят:
- Ужас
- А потом находим у себя в унитазе
- Прикольный червяк
- Как же домашние животные похожи на своих хозяев
Напомним, в Киеве искали двухметрового удава, которого потеряли владельцы во время прогулки в Голосеевском районе.