Під Дніпром біля річки знайшли мертвого удава

Змію побачила місцева мешканка.

У Дніпропетровській області неподалік водойми місцеві жителі виявили труп екзотичної змії.

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Про це повідомляють "Лица".

У Павлограді Дніпропетровської області в районі дач біля річки Вовчої люди знайшли мертвого удава. Змію побачила місцева мешканка.

Тіло плазуна викликало у жінки обурення, оскільки вона вважає, що люди заводять таких екзотичних тварин, а потім не можуть їх утримувати з річних причин і часто кидають напризволяще, наражаючи на небезпеку оточуючих людей.

Нагадаємо, що в Одесі пасажири п'ятого трамваю помітили величезного плазуна, якого перевозив чоловік.

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