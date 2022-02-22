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Під Дніпром біля річки знайшли мертвого удава

Під Дніпром біля річки знайшли мертвого удава

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Під Дніпром біля річки знайшли мертвого удава

Змію побачила місцева мешканка.

У Дніпропетровській області неподалік водойми місцеві жителі виявили труп екзотичної змії.

Про це повідомляють "Лица".

У Павлограді Дніпропетровської області в районі дач біля річки Вовчої люди знайшли мертвого удава. Змію побачила місцева мешканка. 

Тіло плазуна викликало у жінки обурення, оскільки вона вважає, що люди заводять таких екзотичних тварин, а потім не можуть їх утримувати з річних причин і часто кидають напризволяще, наражаючи на небезпеку оточуючих людей.

Нагадаємо, що в Одесі пасажири п'ятого трамваю помітили величезного плазуна, якого перевозив чоловік.

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