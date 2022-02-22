Під Дніпром біля річки знайшли мертвого удава

Змію побачила місцева мешканка.
У Дніпропетровській області неподалік водойми місцеві жителі виявили труп екзотичної змії.
Про це повідомляють "Лица".
У Павлограді Дніпропетровської області в районі дач біля річки Вовчої люди знайшли мертвого удава. Змію побачила місцева мешканка.
Тіло плазуна викликало у жінки обурення, оскільки вона вважає, що люди заводять таких екзотичних тварин, а потім не можуть їх утримувати з річних причин і часто кидають напризволяще, наражаючи на небезпеку оточуючих людей.
Нагадаємо, що в Одесі пасажири п'ятого трамваю помітили величезного плазуна, якого перевозив чоловік.
Читайте також:
- У Дніпрі на територію кафе заповзли змії.
- У Дніпрі місцеві жителі помітили на лавочці в сквері Усачова величезну змію. Пізніше з'ясувалося, що це удав і його вивела на прогулянку власниця Аліна.