Под Одессой выпал град размером с орех

В некоторых регионах Украины наблюдается дождливая погода, а остальные — окутала жара.

20 июля в селе Граденицы Беляевского района Одесской области прошел сильный дождь и выпал град, размером с орех.

Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса Инфо".

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Как отмечают. в Одесской области погода ухудшилась довольно быстро. Люди переживают из-за избитых овощей и стекла.

Кроме того, уже завтра температура воздуха в северных и центральных областях ночью опустится до +16 °С, днем поднимется до +22 + 24 °С. На Западе несколько прохладнее - от + 21 °С до + 24 °С днем и + 13 + 15 °С ночью.

Под Одессой выпал град размером с орех

Напомним, погода в Украине 21 июля будет преимущественно дождевой. Также в среду в регионах опустится температура воздуха и станет значительно прохладнее. Также ожидаются грозы, шквалы, в южных областях местами — град.

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