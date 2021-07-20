Уже два года 11-летний Максим борется с саркомой Юинга

Болезнь мальчика уже прогрессировала до 4 стадии.

Максим Салтыков из Кировоградской области очень надеется, что неравнодушные люди помогут его семье собрать средства на лечение, которое вернет его к обычному детства.

«Более двух лет Максим проводит в больницах. Когда заболел, то долго не могли установить диагноз. Поэтому попали в больницу г. Кропивницкий с сильной болью, в тяжелом состоянии. Месяц не вставал с постели. После химиотерапии стало легче. Прошел 13 блоков химиотерапии, 30 сеансов лучевой терапии», — рассказывает мама мальчика.

Сейчас опухоль неоперабельная, украинские медики не могут гарантировать выздоровление ребенку, поэтому родители начали искать спасения за рубежом. Врачи в Турции готовы принять Максима, но нужна непосильная для семьи сумма, более 150 000 долларов. Но пока ее собирают болезнь не ждет, поэтому собрав первоначальную сумму, мальчика увезли на лечение.

«Максим начал получать химиотерапию. Нам очень страшно... Мы совершенно не знаем, как поведет себя организм и как на все будет реагировать рак. Впереди огромный путь, мы не имеем права сдаваться, мы должны бороться что бы ни случилось. Сегодня Максиму было назначено обследование УЗИ и рентген. Он сдавал анализы крови, на которых обнаружили два активных гепатита В и С. Врач назначил нам лечение гепатита параллельно с химиотерапией... Нам ни в коем случае нельзя оставаться без лечения, нам нельзя прекратить химиотерапию, но и оставлять Гепатит без лечения тоже нельзя... Нам придется бороться вдвойне. Я хочу верить, что Вы не оставите нас одних с этим страшным и очень коварным недугом », - говорит мама Макса.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7427 1982 5113 Коржук Анна Леонидовна

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