В ВОЗ заявили, что мир отдаляется от окончания пандемии

В ВОЗ заявили, что мир отдаляется от окончания пандемии

За последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с коронавирусом в мире становится все более сложной.

Об этом заявила заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишет НВ.

По ее словам, это связано с появлением новых штаммов, смешением социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем следовало бы на данный момент", — подчеркнула представитель ВОЗ, добавив, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных исходов — на 1%.

Напомним:

К третьей волне коронавируса, которая по прогнозам специалистов накроет Украину в ближайшее время, уже начали готовиться в Киеве . Столица должна увеличить количество реаниматологических коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус, и уже начала разработку новых пропусков на общественный транспорт.

. Столица должна увеличить количество реаниматологических коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус, и уже начала разработку новых пропусков на общественный транспорт. А в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда". Впервые этот штамм COVID-19 был обнаружен в декабре 2020 году в Перу. Сейчас он распространился в 30 странах мира.

Новости мира: в ВОЗ заявили, что заболеваемость коронавирусом и смертность растут

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