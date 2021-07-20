Штамм коронавируса "Лямбда": над миром нависла новая угроза

Этот штамм был выявленный в Перу.

В мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".

Об этом информирует ВОЗ.

Впервые этот штамм COVID-19 был выявленный в декабре 2020 года в Перу. Сейчас он распространился в 30 странах мира, — заметила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В основном новая мутация коронавируса охватила страны Северной и Южной Америки.

Напомним, ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский предупредил, что вспышка индийского штамма коронавируса "Дельта" в Украине ожидается осенью 2021 года, в худшем случае — даже в середине августа.

Как сообщалось, заслуженный врач Людмила Мухарская заявила, что вспышка индийского штамма "Дельта" в Украине может произойти уже в июле или, когда люди будут возвращаться после летних отпусков, что более вероятно.

Как сообщалось, к третьей волне коронавируса, которая по прогнозам специалистов накроет Украину в ближайшее время, уже начали готовиться в Киеве. Столица должна увеличить количество реаниматологические коек в больницах, где принимают больных с подозрением на коронавирус, и уже начала разработку новых пропусков на общественный транспорт.

Как во Франции мотивируют людей вакцинироваться и "дельта"-штамм коронавируса в Украине — COVID-дайджест

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